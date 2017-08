Belgische inflatie met 1,9 procent dichter bij doelstelling ECB

Volgens berekeningen van de FOD Economie bedraagt de inflatie in België in augustus 1,90 procent, tegenover 1,78 procent in juli en 1,60 procent in juni.

Daarmee belandt de inflatie in ons land dicht bij wat de Europese Centrale Bank als ideaal beschouwd. De ECB streeft namelijk naar een inflatie van iets minder dan 2 procent.

De inflatie op basis van de gezondheidsindex blijft ongewijzigd op 1,64 procent, tegenover 1,49 procent in juni.

De inflatie - energieproducten niet inbegrepen - daalt in augustus tot 1,44 procent, tegenover 1,46 procent vorige maand en 1,16 procent in juni.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met volatiele energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, klokt in augustus eveneens lager af op 1,54 procent, tegenover 1,60 procent in juli en 1,40 procent in juni.

Deze maand werden vooral vlees (+1,1 procent), motorbrandstoffen (+1,5 procent) en lichaamsverzorgingsproducten (+1,1 procent) duurder.

Vliegtickets werden gemiddeld 9,6 procent goedkoper. De prijzen voor mobiele telefoondiensten namen deze maand af met gemiddeld 3,3 procent.