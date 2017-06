Belgische gezinnen vrezen minder te kunnen sparen

De indicator van de Nationale Bank van België (NBB) die het consumentenvertrouwen peilt, zakte in juni naar -2, na twee maanden van stabilisering in april en mei op 0.

Het vertrouwen van de consumenten over de algemene economische toestand stijgt licht in juni (van 3 naar 4). Wel zijn de gezinnen licht ongeruster over een stijgende werkloosheid de komende twaalf maanden (van 6 naar 8).

De verwachtingen van de consumenten over hun financiële situatie is ongewijzigd gebleven (op -1). Opvallend is wel de duik van de spaarvooruitzichten. Die vooruitzichten zakken naar het laagste niveau sinds begin 2015 (van 4 naar -2).