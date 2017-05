Belgische economie groeit meer dan verwacht

De Belgische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6 procent gegroeid tegenover het voorgaande kwartaal, blijkt woensdag uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Dat is beter dan verwacht, want in een eerste flashraming was nog sprake van een groei met 0,5 procent. Op jaarbasis bedraagt de groei 1,6 procent.

De Belgische economie groeit op alle fronten, zo blijkt. In de industrie steeg de toegevoegde waarde met 0,2 procent, in de dienstensector met 0,6 procent, en in de bouwnijverheid zelfs met 2,4 procent. De binnenlandse vraag nam in het eerste kwartaal toe met 0,1 procent, aangezwengeld door de consumptie van zowel de gezinnen als de overheid.

De overheid deed ook meer investeringen (+0,7 procent), terwijl dat bij de gezinnen (-1 procent) en ondernemingen (-1,1 procent) niet het geval was. De terugval van de investeringen bij de ondernemingen valt deels te verklaren door de aankoop van R&D-diensten door een farmaceutische onderneming in het voorgaande kwartaal.

De uitvoer steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent, terwijl de invoer met 0,2 procent daalde. De binnenlandse werkgelegenheid ging er met 0,2 procent op vooruit.