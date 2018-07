Belgische consument minder somber in juli

Het vertrouwen van de Belgische consumenten is in juli opnieuw toegenomen. De maandelijkse indicator steeg van -3 in juni naar 0 in juli, meldt de Nationale Bank vrijdag.

Daarmee wordt een einde gemaakt aan een periode van drie dalingen op rij. In april klokte de indicator van het consumentenvertrouwen af op 2, in mei op 0. In januari werd nog een score van +4 geregistreerd.

Het consumentenvertrouwen was sinds april in dalende lijn. In juni werd bovendien voor het eerst in een jaar een negatief resultaat opgetekend. Maar die tendens is de voorbije maand weer gekeerd.

Volgens de Nationale Bank is de vrees voor een stijging van de werkloosheid sterk verminderd (van 4 tot 0 - in dat geval wijst een stijging op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstigere ontwikkeling) .

Voorts schatten de gezinnen hun eigen toekomstige financiële situatie ( van -4 tot -1) weer positiever in, en verwachten ze de komende maanden weer meer te kunnen sparen (van -1 tot 1).