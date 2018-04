Belgische consument iets somberder in april

De Belg is in de eerste plaats minder optimistisch geworden over het verloop van de economische toestand en de werkloosheid, blijkt uit de maandelijkse barometer van de Nationale Bank.

De barometer die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokte in april af op 2 tegenover 3 in maart en 1 in februari. In januari noteerde de barometer nog op 4.

De macro-economische vooruitzichten van de consumenten zijn versomberd (van 10 tot 5), verduidelijkt de NBB. Zij zien vooral de algemene economische situatie tijdens de volgende twaalf maanden verslechteren.

Bovendien is de vrees voor een toekomstige stijging van de werkloosheid opnieuw aangewakkerd, waarbij het uitgesproken optimisme van vorige maand gedeeltelijk wordt tenietgedaan (van -5 tot -3 - een stijging wijst op een minder gunstige ontwikkeling).

In de afgelopen maand hebben de gezinnen de verwachtingen over hun toekomstige financiële situatie niet bijgesteld (1). Ze laten zich echter, voor de tweede maand op rij, positiever uit over hun spaarintenties in de komende twaalf maanden (van -2 tot 1).