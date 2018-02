Belgisch minimumloon bij laagste van West-Europa

Het hoogste wettelijk minimumloon komt op rekening van Luxemburg, met 11,55 euro per uur. Daarna volgen Frankrijk (9,88 euro), Nederland (9,68 euro), Ierland (9,55 euro) en België (9,47 euro). In Duitsland bedraagt het minimumloon 8,84 euro en in het Verenigd Koninkrijk 8,56 euro.

De Scandinavische landen, Oostenrijk en Italië hanteren geen wettelijk minimumloon. Een tweede groep landen in Zuid- en Centraal-Europa heeft dan weer een wettelijk minimumloon dat minder dan 5 euro per uur bedraagt.

Die rangschikking wordt aangevoerd door Slovenië (4,84 euro) en Spanje (4,46), terwijl Roemenië (2,50 euro), Litouwen (2,45 euro) en Bulgarije (1,57 euro) hekkensluiters zijn.

Als ook de koopkracht van het minimumloon wordt meegerekend, staat België op de vierde plaats. Ierland bijvoorbeeld verliest terrein door zijn relatief hoge levensduurte.

Het Belgische minimumloon stemt overeen met 49,5 procent van het mediaanloon. In 2000 was dat nog 53,1 procent. Ons land is daarmee één van de weinige in Europa waar de verhouding dalend is.