Bart Cauberghe (Smile Invest): 'Veel geld verdienen is het verkeerde motief'

Een jaar geleden stapte Bart Cauberghe over naar het investeringsfonds Smile Invest, dat toen in de steigers stond, met de gewezen techondernemer Urbain Vandeurzen als grote bezieler. Cauberghe, een gedoctoreerd burgerlijk ingenieur, had de deur van Gimv achter zich dichtgetrokken, na een mooi trackrecord bij de investeringsmaatschappij. Hij had er mee aan het stuur van het XL-fonds gestaan en rondde enkele lucratieve deals af, zoals Punch Powertrain, de Limburgse producent van versnellingsbakken. "Geen kwaad woord over Gimv, ik heb er veel geleerd", zegt Cauberghe. "Maar het begon te kriebe...