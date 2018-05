Fernand Huts (Katoen Natie) over mei '68: 'Wat overblijft, is heel mager en triestig'

"Ik was laatstejaars op het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen en hoofdredacteur van het Blad der Antwerpse Scholen. Via die weg kregen we de strijd om Leuven Vlaams mee. Vooral dat aspect leefde ook in de hogescholen en het middelbaar onderwijs, eerder dan het linkse verhaal dat nu mei '68 wordt genoemd. "Ik ben in september 1968 naar Leuven gegaan, en in de studentenpolitiek beland. De grote studentenbeweging was het KVHV. Dat was de drijvende kracht, geleid door Vlaamsgezinde studentenleiders zoals Hugo Schiltz, Wilfried Martens, Jef Dauwe, Guido Ghekiere en later ikzelf.

