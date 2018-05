Zwitsers nemen Limburgs radiatorbedrijf Vasco over

Vasco fabriceert design- en badkamerradiatoren en telt ruim 600 medewerkers in vier sites in Dilsen-Stokkem, Zedelgem, Tubbergen (Nederland) en Legnica (Polen), goed voor een jaaromzet van ongeveer 90 miljoen euro.

De afzetmarkten van de divisie Verwarming, Ventilatie- en Klimaattechniek (VVK) van Arbonia vullen de bestaande markten van Vasco Group grotendeels aan, klinkt het.

Vasco Group wordt organisatorisch binnen Arbonia's VVK-divisie geïntegreerd, waarbij een verdere zelfstandige marktbewerking met de bestaande merken van Vasco Group en Arbonia-groep gehandhaafd zal blijven. De contracten van alle medewerkers worden door Arbonia overgenomen.

Arbonia-groep realiseerde in 2017 een omzet van 1,3 miljard Zwitserse frank (1,1 miljard euro) en heeft in totaal ongeveer 7.600 medewerkers in dienst.

Er werden donderdag geen financiële details over de deal bekendgemaakt.