Steven Vermeeren (topman elektroketen Eldi): 'Een fysieke winkel heeft nog altijd meerwaarde'

In de harde concurrentiestrijd tussen de elektroketens en de webshops blijft de familiale keten Eldi overeind. Topman Steven Vermeeren is op zoek naar schaalvergroting en kijkt uit naar een partnerschap om voluit via verschillende kanalen te verkopen.