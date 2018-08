Spaas kaarsen wil de fakkel doorgeven aan de zesde generatie

Er is opschudding in de gesloten wereld van de kaarsenproducenten. Het investeringsfonds Equistone heeft de voorbije twee jaar vier kaarsenproducenten opgekocht. Ook Spaas Kaarsen is benaderd. Maar het Limburgse bedrijf wil op eigen kracht verder.