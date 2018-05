'Kom je aan Bavaria, dan kom je aan de familie'

Corry Swinkels is met haar 87 lentes de oudste telg van de familie. Haar huis grenst aan de brouwerij van Bavaria in Lieshout, een dorp bij Eindhoven. In dat huis werden zij en haar veertien zussen en broers van de zesde generatie Swinkels grootgebracht. Corry Swinkels blijft sterk geïnteresseerd in de familiale bedrijfsvoering van de brouwerij. Na de overname van Brouwerij Palm kwam het voltallige personeel, na een rondleiding in de brouwerij in Lieshout, ook bij Corry op bezoek. Ze ontving de werknemers een voor een.

