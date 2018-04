Koekjesbakker Poppies haalt een niet-familiale CEO in huis

In de Westhoek ontpopte Poppies zich de voorbije decennia in alle stilte tot een van de Europese marktleiders in koekjes voor huismerken. Na vier decennia geeft entrepreneur en bezieler Frans Castelein de fakkel door aan de eerste niet-familiale CEO, Patrick Reekmans.