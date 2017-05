Johan en Tom Willemen (Willemen Groep): 'We bekijken enkel een krankzinnig hoog bod'

Willemen Groep is de grootste familiale bouwgroep van het land. Vorig jaar gaf Johan Willemen de fakkel van gedelegeerd bestuurder door aan zijn zoon Tom. Hij werkt volop aan zijn successie in het bedrijf. Een uitverkoop is uitgesloten, "behalve bij een krankzinnig hoog bod". Een dubbelinterview.