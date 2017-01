Familieruzie blijft wegen op Van Hool

Van Hool, de producent van bussen en autocars uit Koningshooikt, is in handen van vijf takken van de familie Van Hool. Ze groepeerden hun belang in de houdstermaatschappij nv Immoroc. Die controleert de eigenlijke werkmaatschappij, nv Van Hool. Stichter Bernard Van Hool, die overleed in 1974, had tien kinderen, onder wie de dochters Ingrid en Simone. Alle twee voelden ze zich miskend in hun erfenisrechten en ze voeren al jaren rechtszaken. Ingrid overleed in 2012, maar haar erfgenamen zetten de juridische strijd voort.

...