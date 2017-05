Familiebedrijven zijn klaar voor disruptie

Deloitte peilde naar de houding bij de nieuwe generatie in familiale bedrijven (nextgen) rond disruptie. De vragen werden gesteld aan 268 familiebedrijven in Afrika, Europa en het Midden-Oosten. Disruptie betekent de ontwrichting van een marktgegeven in een vrij korte tijd, door onder meer nieuwe technologieën en/of een ander zakenmodel. Uber bijvoorbeeld zet de taxiwereld op zijn kop. E-commerce doet dat met fysieke winkels. Kleine, ambachtelijke brouwers snoepen marktaandeel af bij de grote, gevestigde brouwers.

