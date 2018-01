Familie Veldeman verkoopt haar tentengroep

In 1970 nam Georges Veldeman de touwtjes van het familiale textieldistributiebedrijf in handen. Hij bouwde het uit tot een wereldspeler met een omzet van 22 miljoen euro in de verkoop en de verhuring van tenten, hallen en paviljoenen voor massa-evenementen en militaire klanten. Het bedrijf is actief in Australië, India, Noord- en Zuid-Amerika.

In 2003 stapte Georges Veldeman uit het dagelijkse management en nam Creafund een participatie van 40 procent. Creafund schoof in de voorbije jaren een vijfde van zijn aandelen over naar gedelegeerd bestuurder Andy Moons.

Hij komt nu met vier managers mee aan het roer. "De nieuwe eigenaars geven me veel ruimte", zegt Andy Moons. "We willen vooral onze positie in het buitenland versterken, vooral in Zuid-Amerika."