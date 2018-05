Eutraco: 'Niet de familie, maar het bedrijf staat op één'

Het West-Vlaamse transportbedrijf Eutraco was lange tijd in handen van twee families. Toen de familie Pattyn de familie Ponlot uitkocht, bleek dat een delicate en emotionele operatie. "Het was de bedoeling dat Michel Ponlot en ik nog door één deur konden. Dat is gelukt", zegt overnemer Bart Pattyn.