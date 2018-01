'D'Ieteren is een investeringsgroep'

Het is voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk. Toen D'Ieteren in het najaar van 2016 een belang in het Italiaanse Moleskine nam, waren beleggers vooral verward. De autogroep D'Ieteren, bekend van Volkswagen en Carglass in België, kocht voor liefst 516 miljoen euro een producent van notitieboekjes. Waar was de synergie? Schamper klonk het dat de wagenpapieren en boorddocumenten voortaan in de luxueuze Moleskine-farden en -boekjes konden.

In het najaar van 2017 verkocht D'Ieteren een 40 procentbelang in Belron, het moederbedrijf van Carglass. Even voordien had Belron een 80 procentbelang gekocht in het Franse Maisoning, een bedrijf dat herstellingen aan woningen doet. En in België kocht Carglass een carrosseriebedrijf, net op een moment dat D'Ieteren zelf een grote carrosseriehal in Brussel bouwt. De beleggers zaten met de handen in het haar. Waarom al die manoeuvres?

Tijdens een ontmoeting met investeerders in Londen midden december 2017 gaf de top van D'Ieteren, met sinds mei 2013 CEO Axel Miller (52) aan het hoofd, veel meer duidelijkheid. Langzaamaan verdwijnt de nevel boven de transformatieplannen van de familiale groep. Het beursgenoteerde D'Ieteren is een van de favoriete aandelen van de beursanalisten voor 2018.

"Zijn wij een autogroep? Nee, we zijn een investeringsgroep", benadrukt CEO Axel Miller. "De auto is voor onze familiale onderneming, met haar 212 jaar oude geschiedenis, geen fetisj. Ja, we verkopen Volkswagens in België, en Carglass herstelt autoruiten. Bovendien waren we jarenlang, tot in 2011, de hoofdaandeelhouder van de autoverhuurder Avis Europe. Dat deed denken aan een autodienstengroep, want dat was de gemeenschappelijke factor van de drie belangen. Maar D'Ieteren Groep was veeleer een investeerder in drie aparte vennootschappen. Ze hadden elk een apart management en er was geen synergie tussen de activiteiten. Elk had een eigen zakenmodel, er was geen onderling contact. Avis was veeleer een financieringsactiviteit, Belron een dienstverlener. D'Ieteren Auto is de invoerder van een automerk in België."

Merkminnaars

De transformatie van D'Ieteren moet er komen via een duidelijke uitbreiding van de activiteiten. "D'Ieteren Auto is veel meer dan enkel de verkoop van voertuigen op vier wielen. Het is een bedrijf dat mobiliteitsoplossingen biedt. Het gaat om logistiek, koetswerk, tweedehandswagens. Autodelen doen we via een belang in Drivy, een Europees autoverhuurplatform tussen particulieren. Ook Moleskine is veel meer dan enkel een investering in notitieboekjes. Moleskine gaat over het stimuleren van energie, creativiteit en innovatie. Moleskine is een wereldwijd bekend merk, een belofte, een ervaring." CEO Lorenzo Viglione spreekt nooit over 'consumenten', maar over 'merkminnaars'.

Maar na de verkoop van het 40 procentbelang in Belron, zit D'Ieteren alweer op een schatkist met 1,05 miljard euro liquide middelen. Tot in het najaar van 2016 had D'Ieteren bijna een half miljard euro middelen vrij, na de verkoop van de autoverhuurder Avis in 2011. "Gaan we morgen een grote overname aankondigen? Nee. Maar we zullen evenmin vijf jaar talmen", benadrukt Axel Miller. "We zoeken bedrijven voor de lange termijn, die een solide groei hebben. We willen bedrijven met entrepreneurs aan het roer. Met een sterk en een koppig management, al is dat niet altijd even gemakkelijk werken. Die bedrijven willen we ondersteunen in hun groei, zodat ze voldoende kasstromen genereren en D'Ieteren dividenden krijgt. Neem nu onze investering in Belron. Sinds 1999 investeerden we 637 miljoen euro in dat bedrijf. In ruil kregen we de voorbije 18 jaar 952 miljoen euro dividenden. En door de verkoop van een 40 procentbelang aan de groep Clayton, Dubilier & Rice, zullen we nog eens 1,05 miljard euro ontvangen. We blijven investeren in de verdere groei van Belron."

Jaarlijks bestudeert D'Ieteren 15 tot 100 dossiers die bankiers en investeringsfondsen voorleggen. "Het is een continue stroom. We gaan ook zelf naar familiale ondernemingen en managementteams. Dat duurt wat langer en loopt moeizamer, maar het is interessanter. We staan niet onder druk. We willen alles rustig bekijken. Bovendien zijn de overnameprijzen vandaag erg hoog. We gaan evenmin investeren in een waaier van 25 bedrijven. Minder is meer. D'Ieteren wordt zeker geen holding."

Kernactiviteit

Ook met de bestaande activiteiten blijft nog heel veel groei mogelijk. Belron wil het aantal klanten in vijf tot zeven jaar verdubbelen. Voor de wereldwijde marktleider in glasherstelling (omzet van 3,3 miljard euro in 2016 tegenover een wereldwijde sectoromzet van 7,5 miljard euro) zijn de jaren van grote organische groei voorbij in de volwassen markten in West-Europa. De winters worden minder streng. De wegen worden beter. Auto's rijden minder kilometers en minder snel. Auto's worden ook kleiner en de voertuigcriminaliteit daalt. Dat allemaal doet het aantal glasherstellingen stokken. In 2016 mochten de Belron-mensen, in België bekend onder de merknaam Carglass, wereldwijd 11,3 miljoen keer uitrukken voor een herstelling. Dat is even veel, of even weinig, als in 2011. 2016 was dan al het beste jaar van de voorbije vijf jaar. De omzet per interventie klimt wel, omdat beglazing steeds complexer wordt. In autoruiten steken steeds meer sensoren, wat van de technici bij herstellingen een millimeterprecies vakmanschap vraagt.

"Onze kernactiviteit is een goede dienstverlening", zegt Gary Lubner, de Zuid-Afrikaanse CEO van Belron. "Consumenten komen niet naar ons omdat ze onze ruiten zo fantastisch vinden, of voor de grondstof polyurethaan. Nee, wij lossen hun problemen op. We helpen hen met dingen die ze zelf niet of moeilijk aankunnen." Belron wil zich daarom uitbreiden met pechhulp. Onder de merknaam Carglass worden voortaan ook andere autoproblemen hersteld. Meer nog: Carglass komt in huis, voor de herstelling van de elektriciteit, de centrale verwarming, waterschade, schilderwerk. Of voor het openbreken van deursloten voor wie zijn sleutels vergat. "Voor die diensten zijn er geen nationaal bekende spelers", analyseert Gary Lubner. "Vaak is de dienstverlening ondermaats. En het kost nog veel geld ook."

Het is een opvallend offensief van Carglass in een zeer versnipperde markt van autocarrosserieën, loodgieters en klusjesdiensten. "Carglass is begonnen in een zeer versnipperde markt van glasherstelling", nuanceert Axel Miller. "Het heeft bewezen dat het heel grote marktaandelen kan verwerven, bovendien op een winstgevende manier. D'Ieteren heeft in zijn 212-jarige bestaan al van alles gedaan. We zijn begonnen met het bouwen van koetsen. Naarmate de wereld veranderde, heeft D'Ieteren zich altijd aangepast. En we zullen dat blijven doen. Wij kennen de autowereld door en door. Maar onze activiteiten zijn in hoofdzaak een uitstekende dienstverlening."

Meer synergie De vernieuwde D'Ieteren Groep wil meer synergie zoeken tussen de activiteiten. "Dat wordt geen harde synergie", analyseert Axel Miller. "Carglass koopt wagenruiten. Waar is de synergie met Moleskine? Synergie steekt veeleer in algemene managementpraktijken. Hoe vergoeden we het management? Ook domeinen zoals hr, digitalisering en marketing, klantentevredenheid. De groep zal de activiteiten ook sterker ondersteunen. Daarin schoot D'Ieteren in het verleden te kort. Voordien waren er enkel een CEO en een CFO. Nu is er een heel professioneel team uitgebouwd met vijftien mensen."

Zeven generaties D'Ieteren De beursgenoteerde onderneming wordt voor 57 procent gecontroleerd door de familie D'Ieteren. Sinds juni 2017 staat met Nicolas D'Ieteren (42) de zevende generatie aan het roer. Vader Roland D'Ieteren (76) nam na een halve eeuw activiteit, waarvan 42 jaar als de voorzitter van de raad van bestuur, afscheid van de onderneming. Roland kwam in 1975 plots en noodgedwongen aan het roer, omdat zijn vader Pierre overleed in een auto-ongeval. Nicolas kreeg meer tijd. In 2005 werd hij bestuurder, in 2014 de vicevoorzitter, nu de voorzitter. Nicolas werkte onder meer bij Bentley, Porsche en Total. Zijn neef Olivier Périer (46), is de vicevoorzitter en de voorzitter van het strategisch comité. Olivier, een architect, is een zoon van Catheline, de zus van Roland D'Ieteren. De samenwerking tussen de neven is uitstekend. Naar verluidt, want de familie is bijzonder discreet en gaf nog nooit interviews.

Net als de vader is ook Nicolas een autofreak. Maar hij moeit zich niet met de operaties. "De familie is via de raad van bestuur sterk betrokken bij de strategische lijnen, en dat is goed", duidt Axel Miller de relaties tussen het directiecomité en de familiale controlerende aandeelhouder. "Een nieuwe voorzitter betekent niet noodzakelijk een nieuwe strategie, maar er is wel duidelijk een andere stijl. Nicolas D'Ieteren en Olivier Périer willen ervoor gaan de volgende jaren. Dat geeft ons nieuwe energie. En door onze familiale eigenaar verschillen we van bijvoorbeeld investeringsfondsen. Wij investeren voor een veel langere termijn. De ondernemingen en de werknemers moeten kunnen groeien en ontwikkelen. Wij hebben niet enkel winstdoelstellingen."

D'Ieteren Groep D'Ieteren Auto D'Ieteren Auto is de invoerder van wagens van de Volkswagen Groep (onder meer Audi, Porsche, Skoda, Volkswagen) in België. Met 22 procent marktaandeel in 2016 is de onderneming de marktleider. In 2016 haalde de autoverkoper een omzet van 3,1 miljard euro en een bedrijfsresultaat van 77,5 miljoen euro, met 1610 werknemers. Goed voor een verkoop van 122.489 nieuwe wagens. Belron Belron is de wereldwijde marktleider in glasherstelling. De onderneming is in eigen land vooral bekend met de merknaam Carglass. Belron is actief in 34 landen en haalde in 2016 een omzet van 3,3 miljard euro, en een bedrijfs-resultaat van 191 miljoen euro. Belron telt 26.390 werknemers. Moleskine D'Ieteren Groep kocht de Milanese producent van kleine, zwarte notitieboekjes, schrijf-, lees- en reisaccessoires in het najaar van 2016. Het is de kleinste, maar wel een zeer rendabele activiteit, met in 2016 een omzet van 145 miljoen euro en 34 miljoen euro bedrijfswinst. Moleskine telt 459 werknemers en wordt verkocht in 115 landen.