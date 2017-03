Carlos Brito (CEO AB InBev): 'We blijven volop geloven in Brazilië'

Het aandeel van AB InBev daalt vrij stevig vandaag. Dat heeft vooral te maken met de slechte resultaten in Brazilië. In alle zones ging de winstgevendheid erop vooruit, behalve in Latijns-Amerika Noord. Dat betekent hoofdzakelijk Brazilië. In de op een na meest winstgevende markt in de wereld (na de Verenigde Staten, waar AB InBev ook het nummer één is), dook de bedrijfswinst vorig jaar met liefst 22 procent (bijna 900 miljoen dollar minder). Het verklaart het merendeel van de daling van de geconsolideerde bedrijfswinst, die bovendien bijna één miljard dollar aan negatieve wisselkoerseffecten incasseerde. In 2015 leverde Latijns-Amerika Noord nog 27 procent van het bedrijfsresultaat, vorig jaar was dat 23 procent.

