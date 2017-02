Barbara Torfs verlaat Schoenen Torfs en gaat Olympische Spelen voor bedrijven organiseren

De sportieve Yves Vekemans, een wiskundige en informaticus die carrière maakte als CIO en CEO in technologiebedrijven zoals Pauwels Trafo, Telindus en Nascom, organiseerde zijn eerste Hercules Trophy in Mechelen in 1999. "Ik wilde de Olympische Spelen voor bedrijven organiseren", vertelt Vekemans. "Het concept van de Hercules Trophy is uniek. Het is een combinatie van een business-to-businessevenement, een sportevenement en een festival."

...