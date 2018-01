Aroma's uit Moeskroen

De geschiedenis van Storme begint aan het einde van de 19de eeuw. De overgrootvader van Jean-François Storme, de huidige kopman van het familiebedrijf, nam toen een kruidenierswinkel over in het centrum van Moeskroen.

"Hij heette Hector en hij was de zoon van een molenaar. De kruidenierswinkel droeg de naam Au Lion d'Or", herinnert hij zich. "In de winkel werd ook koffie gebrand, dat zag je in die tijd wel vaker. Al vrij gauw heeft hij de detailhandel verruild voor de groothandel. Hij leverde levensmiddelen in de streek en bleef koffie branden. Zijn zonen Louis, Gaston en Omer, stapten na de Eerste Wereldoorlog bij hem in de zaak. Mijn grootvader, Omer, kwam op jonge leeftijd om bij een auto-ongeluk. Zijn twee broers hebben de onderneming daarna verder uitgebreid."

In de jaren 1950 stapten de drie kleinzonen op hun beurt in het bedrijf: Jean, de vader van Jean-François, Jacques, de zoon van Gaston, en Francis, de zoon van Louis. "Er gold toen een regel in de familie: er mocht maar één lid van elke tak in het bedrijf stappen en het mocht geen vrouw zijn. Die regel geldt nu niet meer", zegt Jean-François Storme met een glimlach.

Van branden tot distributie

Nog in de jaren 1950 sloot Storme zich aan bij de keten VéGé, die winkels had in West-Vlaanderen en Henegouwen. In 1952 splitste het bedrijf zich op in Storme Frères, dat actief was in de voedseldistributie, en Cafés Storme. Die laatste bleef in het centrum van Moeskroen.

De branderij bevond zich in de Sint-Pieterdoorgang. De eerste verhuisde zijn opslagplaatsen in de jaren 1960 naar Lowingen. In die tijd stapte de familie in de distributie met Codi, een keten van voedingsdiscounts in eigen beheer.

"De kleine kruidenierszaken begonnen het moeilijk te krijgen en mijn neven hebben zich aan die ontwikkeling aangepast", gaat Jean-François Storme voort. "Tegelijkertijd was er de opkomst van de voedingsdiscount. We volgden toen ongeveer dezelfde strategie als Colruyt: scherpe prijzen in relatief eenvoudige winkels. We hebben de keten in 1968 gelanceerd en ze heeft zich daarna snel ontwikkeld."

Jean en Jacques legden zich vanaf dat moment volledig toe op de expansie van hun keten. Ze kleedden de winkels aan en breidden hun oppervlakte uit van 300 tot 1000 vierkante meter. In het begin van de jaren 1980 bezat Codi ongeveer 80 supermarkten, had het 400 mensen in dienst en haalde het een omzet van 4 miljard Belgische frank (100 miljoen euro).

Francis hield zich uitsluitend bezig met het koffiebranden. Die activiteit ontwikkelde zich samen met de distributieketen, die het belangrijkste, of zelfs enige, verkoopkanaal werd voor de pakjes koffie. Maar met die snelle ontwikkelingen steeg ook de behoefte aan financiering.

"Ik herinner me dat mijn vader een hypotheek op zijn huis moest nemen", onderstreept Jean-François Storme. In het begin van de jaren 1980 werd de familie benaderd door Edah, dat zich in België wilde vestigen, en in 1984 verkocht ze haar winkels aan de Nederlandse groep. Maar de Nederlandse stijl en producten vielen slecht bij de Belgische consument en de keten begon algauw achteruit te boeren. Colruyt nam de winkels gaandeweg over. Cafés Storme, geleid door Francis, bleef als enige over. In 1984 kocht hij zijn twee neven uit en kwam hij alleen aan het hoofd te staan van het bedrijf, dat vier jaar later failliet ging.

De doorstart

In 1988 namen Jean en zijn zoon het bedrijf over. Jean was toen 58 en zijn zoon 28. "Ik had rechten gestudeerd aan Leuven met de bedoeling in het familiebedrijf te stappen. Maar toen ik arriveerde, hadden mijn vader en zijn neven besloten het te verkopen", legt Jean-François Storme uit.

"Ik ben de laatste Storme die nog voor de Nederlands groep heeft gewerkt. Daarna ben ik in dienst gegaan bij verzekeringsmaatschappij Zurich. Ik verdiende daar heel goed mijn brood. Toen mijn vader me vroeg samen met hem de zaak over te nemen, heb ik met de steun van mijn vrouw besloten die goede baan op te geven en zelfstandige te worden."

En hij heeft geen spijt van die beslissing. De naam Storme is onlosmakelijk verbonden met de koffie, maar Jean-François en zijn vader hadden er veel verstand van toen ze de zaak weer opstartten. Ze stortten zich daarom in het avontuur met de hulp van de Antwerpse familie Beyens. Karel Beyens nam een belang van 50 procent in de onderneming.

"Hij heeft ons goed geholpen en het vak geleerd", erkent de ondernemer. "Het was een uitstekend partnerschap." In 1996 kochten hij en zijn vader Beyens uit en moesten ze het bedrijf alleen runnen.

Rond de eeuwwisseling was de markt sterk veranderd. Ze was niet meer de markt die Francis gekend had en daarom paste Storme zich aan. Het bedrijf, actief in de horeca en de distributie in een straal van zo'n vijftig kilometer rond Moeskroen, begon zich op andere bedrijven te richten.

Naast zijn koffie bood Storme hen een gericht assortiment van producten zoals dranken, snacks, servetten en serviesgoed. In september 2000 verhuisde de zaak naar nieuwe gebouwen in de industriezone van Moeskroen. In november 2011 deed met François Storme de vijfde generatie haar intrede in het bedrijf. Hij onderschrijft de strategie om zich op bedrijven te concentreren volledig. "We bieden hen een complete service aan", legt hij uit. "Niet alleen koffie, maar ook een gamma aan machines en hun onderhoud."