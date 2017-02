Arnauld Demoulin wordt de nieuwe CEO van Van Genechten Packaging

Arnauld Demoulin volgt Inge Plochaet op, die sinds september 2016 als lid van de raad van bestuur de functie van CEO ad interim waarnam.

VGP is gespecialiseerd in vouwkartonnen verpakkingen en heeft tien productievestigingen in zeven landen in Europa. De verpakkingsgroep van de familie de Somer realiseert met 1600 werknemers een omzet van ongeveer 260 miljoen euro. VGP verwerkt jaarlijks meer dan 200.000 ton karton en is een van de grootste onafhankelijke producenten van vouwkartonnen verpakkingen in Europa. In België stelt de groep ongeveer 400 mensen tewerk.

Keuze voor ervaring

Arnauld Demoulin is sinds 2002 actief bij de luierproducent Ontex. Hij begon er als Retail Brand Manager en groeide in 2010 door tot algemeen directer van de divisie Healthcare en in 2014 tot algemeen directeur van de divisie Retail.

Demoulin, die een diploma in de economische wetenschappen aan het Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales in Brussel behaalde, is sinds september 2013 algemeen directeur voor de Mature Retail Markets bij Ontex.

Voordat hij bij de luierproducent van start ging, was Arnauld Demoulin division manager bij Robert Half International in België. Tussen 1993 en 2000 vervulde hij verschillende functies in sales en marketing bij Procter & Gamble België.

Focus op mensen, resultaten en groei

In zijn laatste opdracht was Demoulin verantwoordelijk voor 2800 werknemers in zeven Ontex-fabrieken. Hij leidde de verkoop, de productie, de supply chain en de financiën van de divisie. Dat Arnauld Demoulin veel managementervaring heeft in de sector van de fast moving consumer goods (FMCG), was belangrijk voor Van Genechten Packaging. Ook zijn internationale ervaring in mature en snel groeiende markten, bleek een troef. Bij de verpakkingsgroep omschrijven ze de nieuwe CEO als iemand die focust op mensen, resultaten en groei.

De familiale topman, Frederic de Somer, verwacht van de nieuwe CEO dat hij Van Genechten Packaging weer naar groei leidt. "2016 was voor de groep weer een groei-jaar, vooral dankzij onze overname in Hongarije. De volgende jaren willen we met onze fabrieken beter doen dan de markt - die vooral in Oost-Europa stevig groeit - en in een tweede fase kijken we naar mogelijke overnames", stelt de gedelegeerd bestuurder. VGP produceert kartonnen verpakkingen voor verschillende FMCG-markten, zowel voor food als voor non-food. "We produceren ook meer en meer premiumverpakkingen op maat. We hebben de ambitie in dat segment te groeien", zegt Frederic de Somer.