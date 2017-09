Alexander Talpe wordt CEO van e5 mode

Alexander Talpe krijgt 50,01 procent in handen van e5 mode, dat 71 winkels heeft in België, 470 mensen tewerkstelt en een omzet draait van ruim 80 miljoen euro.

Etienne Kaesteker houdt via Shopinvest de rest van de aandelen in handen. Eenzelfde transactie gebeurt voor ECG. Dat is een zusterbedrijf van e5 mode, dat de merken voor de winkelketen ontwerpt en laat produceren. Bedragen worden niet meegedeeld.

"Het is voor mij een grote eer om dat wat mijn oom en tante samen hebben opgebouwd in de laatste 38 jaar, te kunnen voortzetten", zegt Talpe in een persbericht. "Ik zal de vernieuwing van de winkels en de digitale transformatie voortzetten."

Shopinvest wil zich meer profileren als investeringsmaatschappij.