AB Inbev verkoopt belang in Zuid-Afrikaanse drankenbedrijf Distell

De afstoot van het belang in Distell was een van de voorwaarden van het Zuid-Afrikaanse concurrentietribunaal voor de overname van SABMiller, eveneens Zuid-Afrikaans.

Het belang van AB Inbev in Distell, goed voor 26,4 procent van de aandelen, wordt overgenomen door investeringsbedrijven Remgro en Capevin. De mededingingsautoriteiten in Zuid-Afrika moeten wel hun goedkeuring nog geven.

Overname van SABMiller

De overname van SABMiller door AB Inbev werd eind juni al goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse concurrentietribunaal. Maar omdat deze samenvloeiing van AB Inbev een te grote speler zou maken, moest het een aantal brouwactiviteiten en belangen afstoten. "Dit is de laatste belangrijkste afstoting van activiteiten", zegt woordvoerster Kathleen Van Boxelaer donderdag. De verkoop van het belang in Distell was echter geen opschortende voorwaarde voor de aankoop van SABMiller, verduidelijkt Van Boxelaer.

Ook in de rest van de wereld moest AB Inbev bepaalde activiteiten van de hand doen om SABMiller te kunnen inlijven. Zo werden onlangs de Oost-Europese merken van SABMiller overgenomen door de Japanse brouwer Asahi.

De fusie tussen AB Inbev en SABMiller werd in oktober van dit jaar gefinaliseerd. (Belga/NS)