Europese universiteiten leiden nationale rechters op rond staatssteunzaken

Begin vorig jaar bleek dat België ruim 700 miljoen euro moet terugvorderen bij multinationals die jarenlang hebben kunnen genieten van een fiscaal gunstregime via de 'excess profit rulings'. De Europese Commissie treedt almaar strenger op tegen deze en andere vormen van illegale staatssteun, maar dat zorgt voor een aantal problemen.

'In heel Europa zijn er terugvorderingen en men wil ervoor zorgen dat op nationaal niveau de staatssteun op een correcte manier ook door de rechterlijke macht mee word ingevorderd. De Commissie heeft daarom aan een platform van verschillende universiteiten gevraagd om een opleiding te organiseren voor nationale rechters', zegt hoogleraar Bruno Peeters (UAntwerpen), die de interfacultaire Antwerp Tax Academy oprichtte. 'Alle mogelijke scenario's worden bekeken: wat is staatssteun? Wat zijn de rechten, maar ook de plichten van de lidstaat en van de ondernemingen? Wat met de procedure en betwistingen? De nationale rechter moet weten wat Europa concreet eist.'

Naast Antwerpen participeren ook Bologna, Wenen en - als beheerder - de universiteit van Tilburg. In totaal zijn zijn er tien sessies, al sinds eind vorige maand en nog tot februari.

Er is interesse in de opleiding. Normaliter doen er per land maximaal vijf rechters mee. Voor ons land was er concrete interesse bij acht rechters, van verschillende rechtbanken. "Dat houdt al meteen verband met een van de kwesties: is terug te vorderen staatssteun via een belastingvoordeel een staatssteun- of een belastingkwestie?", aldus Peeters.