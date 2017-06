Europese Commissie keurt reddingsplan voor twee Italiaanse banken goed

De Italianen leggen alvast 5 miljard euro op tafel zodat de bank Intesa Sanpaolo twee noodlijdende banken, Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca, kan overnemen zonder zelf in de problemen te komen. In totaal maakt Italië 17 miljard euro vrij om potentiële risico's in te dekken. De Europese Commissie moest zijn zegen geven volgens de Europese staatssteunregels.

Vrijdag had de Europese Centrale Bank (ECB) vastgesteld dat er geen redding meer mogelijk was voor de twee banken uit het noorden van Italië. Aangezien het geen zogeheten systeembanken zijn, springt de ECB niet bij en wordt de procedure verder onder Italiaans recht afgewikkeld. De Italiaanse regering keurde vervolgens op zondag een noodwet goed voor de afwikkeling van de twee banken.

De Italiaanse premier Paolo Gentiloni kondigde aan dat de banken in een goede en een slechte bank zullen worden opgesplitst en dat de banken gewoon open zullen zijn op maandag. De interventie was noodzakelijk om de spaarders te beschermen, voegde hij eraan toe.