Europese beurzen reageren met verliezen op nieuwe Noord-Koreaanse kernproef

Overal in Europa kleuren de beurstabellen rood. De Euro Stoxx 50 zakt meer dan een half procent. In Brussel bedraagt het verlies van de Bel20 iets meer dan 0,3 procent. Ook in Parijs, Frankfurt en Londen staan de sterindexen in het rood. De verliezen blijven wel beperkt.

Eveneens als gevolg van de spanningen rond Noord-Korea, is de prijs van goud, de veilige beleggershaven bij uitstek maandag gestegen tot het hoogste niveau sinds eind september vorig jaar.

Een ounce (31 gram) goud was maandag 1.337,90 dollar waard. Dat is 12 dollar duurder dan vrijdag.

