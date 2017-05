Eurogroep zoekt uitweg voor Griekse schuldenberg

De ministers van Financiën van de negentien eurolanden buigen zich maandag over de Griekse schuldenberg. Nadat het Griekse parlement donderdagavond een reeks nieuwe hervormingen en bezuinigingen heeft goedgekeurd met het oog op een nieuwe schijf noodhulp, snijdt de eurogroep maandag 'het Griekse schuldvraagstuk' aan, bevestigde voorzitter Jeroen Dijsselbloem voor de start van de vergadering. De Nederlander hoopt dat het IMF in het Griekse noodprogramma stapt.

Sinds de zomer van 2015 zit Griekenland in een derde Europees noodprogramma. Tot in 2018 heeft het land uitzicht op maximaal 86 miljard euro aan noodleningen. Om in juli 7 miljard aan uitstaande leningen te kunnen terugbetalen, heeft het nood aan vers geld. De gevraagde bijkomende maatregelen werden vorige week door het parlement in Athene geloodst, al moeten er nog extra beslissingen - van administratieve en technische aard - worden doorgedrukt voor een nieuwe schijf noodhulp kan worden overgemaakt.

Stapt IMF in hulpprogramma?

'Er is een akkoord over de hervormingen en in grote mate zijn die ook al geïmplementeerd, nu worden de discussies over het schuldvraagstuk heropend', zei eurogroep-voorzitter Dijsselbloem maandagmiddag. Verschillende eurolanden, Duitsland op kop, willen dat het IMF eindelijk aan het Griekse noodprogramma deelneemt, maar dat wil eerst dat Griekenland uitzicht krijgt op extra schuldverlichting. Dat ziet Duitsland dan weer niet zitten, in tegenstelling tot het Frankrijk van de nieuwe president Emmanuel Macron.

'Een beslissing over eventuele schuldverlichtende maatregelen wordt volgend jaar genomen, niet nu', verduidelijkte Dijsselbloem. 'Maar het IMF wil wel meer duidelijkheid: wat zou die schuldverlichting dan kunnen zijn? Ik hoop dat we vandaag voldoende vooruitgang boeken, zodat het IMF in het programma stapt.' Tot nu toe is het IMF een van de instanties die de uitvoering van het noodprogramma monitoren, zonder dat het zelf leent aan de Grieken.

Belgisch minister Johan Van Overtveldt riep maandag op tot 'voorzichtigheid' als het op schuldverlichting aankomt. 'Dit zou een precedent kunnen worden en daarmee moet je altijd voorzichtig zijn.'