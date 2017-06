ECB verandert zoals verwacht niets aan beleid

De Europese Centrale Bank heeft vandaag in de Estse hoofdstad Tallinn bevestigd dat het zijn beleid van de afgelopen jaren doorzet. De herfinancieringsrente blijft 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

Per maand koopt de ECB voor 60 miljard euro aan schuldpapier op om de economie een impuls te geven. In de toelichting op het besluit liet de ECB weten dat de rente, ook nadat het stimuleringsbeleid is beëindigd, naar verwachting nog geruime tijd zeer laag zal blijven. Maar de centrale bank bouwde daarbij voor het eerst in lange tijd geen ruimte meer in voor een verdere verlaging.

Het opkoopprogramma loopt in principe door tot eind dit jaar. President Mario Draghi van de ECB geeft vanuit Tallinn, Estland, later op de dag een nadere toelichting op het rentebesluit. De centrale bank komt dan ook met nieuwe voorspellingen voor onder meer de inflatie en economische groei in het eurogebied.

Lage inflatie

De ECB is weliswaar iets positiever geworden over de economische groei in de eurozone de komende jaren. Voor dit jaar voorziet de ECB een economische groei van 1,9 procent gevolgd door een groei van respectievelijk 1,8 en 1,7 procent in 2018 en 2019. Voor alle drie de jaren betekent dat een verhoging met 0,1 procentpunt. De inflatie trekt wel verder aan, maar komt in 2019 niet hoger uit dan 1,6 procent, iets lager dan eerder werd voorzien.

Die verlaging heeft met name te maken met de aanhoudende malaise op de oliemarkt zei president Draghi in een toelichting op het rentebesluit van de ECB. Maar ook de kerninflatie, waarin de prijzen van voedsel en energie niet zijn meegenomen, laat volgens hem nog altijd geen overtuigende stijging zien.

Draghi zei verder dat de onzekerheden rond de huidige groeiramingen "in balans zijn", wat wil zeggen dat de kans op meevallers ongeveer net zo groot wordt geacht als het risico van tegenvallers. Tot dusver waarschuwde de ECB vooral voor "neerwaartse risico's".