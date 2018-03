'Zet nu in op de logistiek van de toekomst'

Belgen zijn goed in klagen en zagen. We zijn minder goed in e-commerce. Akkoord de consument heeft de weg gevonden naar de webshops, maar het zijn vooral buitenlandse e-commercereuzen als Amazon, Bol.com en Coolblue die met onze centen gaan lopen. In bepaalde niches zijn er vaderlandse succesverhalen te vinden, maar ze zijn schaars. Te schaars.

...