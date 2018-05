Zappware kende in boekjaar 2018 'gezonde sterke groei'

Zappware zorgt onder meer voor de toegangscontrole, streaming van de kanalen, e-recorder en catch-up tv, analyse van het kijkgedrag en gepersonaliseerde suggesties. "Wij zijn de integrator. Wij leveren een end-to-endoplossing," zegt Laurent Van Tornhout, vice-president product & marketing bij Zappware. Zappware kon in april al uitpakken met de gloednieuwe hybride tv-dienst van Wind Hellas, de derde grootste mobiele operator in Griekenland.

Van Tornhout was voordien productmanager voor tv bij Telenet, de eerste klant van Zappware. Hij stapte over tijdens de kapitaalronde van september 2015, die 'slim geld' bij Zappware inbracht - managers die ook investeerders zijn. De actieve aandeelhouders hebben nu 56 procent van de aandelen van Zappware. Daarnaast is de Limburgse publieke investeringsmaatschappij LRM de belangrijkste aandeelhouder.

Veel 'smaken'

Het boekjaar van Zappware sluit op 31 maart. In 2016-17 was er een omzetgroei van 23 procent tot 6 miljoen. De bedrijfsopbrengsten lagen een stuk hoger omdat Zappware voor 1,95 miljoen aan ontwikkelingskosten activeerde en afschreef op drie jaar.

Behalve aan 46 personeelsleden geeft Zappware ook werk aan een 30-tal gespecialiseerde contractors.

Hoe was 2017-18? Van Tornhout: "De cijfers worden nog ge-audit, maar wij hadden een gezonde sterke groei. Wij gaan bij onze ontwikkelingen van een project- naar een productaanpak. Dat zie je in de cijfers".

Tv-distributie blijft echter een bijzonder complex en versnipperd ecosysteem, geeft hij toe. Zappware moet daardoor een hele reeks 'smaken' van zijn producten ondersteunen. De Wind Hellas-implementatie is wel al volledig software-as-a-service op basis van Amazon Web Services en een Android TV-settopbox.

Orange Belgium had volgens het laatst gepubliceerde cijfer meer dan 122.000 abonnees voor zijn Love-bundel van mobiel met tv. Als die mobiel tv willen kijken verbruiken zij het tegoed uit hun databundel, tenzij zij wifi gebruiken. Orange heeft sinds april ook een Unlimited-formule voor 79 euro per maand, waarbij ook op mobiel tv-kijken geen limiet staat. De app geeft toegang tot 21 kanalen, waaronder de populairste Belgische.

Een motief achter het opmerkelijke Unlimited-aanbod van Orange is dat de operator capaciteit vrij heeft op zijn netwerk sinds het overzetting van de Telenet-abonnees naar het Base-netwerk.