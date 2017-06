'Wie echt van afschaffing roaming wil genieten, moet onderhandelen met zijn operator'

Vanaf vandaag 15 juni is de afschaffing van de roamingtarieven een feit. Betekent dat automatisch ook een daling van de factuur? Niet noodzakelijk, waarschuwt directeur Danielle Jacobs van Beltug, de grootste Belgische vereniging van ICT-beslissers. Wie van deze positieve Europese maatregel een feest wil maken, zorgt daar het best zelf voor.

Begrijp me niet verkeerd: de afschaffing van de roamingkosten is absoluut toe te juichen. We kunnen nu overal in Europa naartoe terwijl we toch geconnecteerd blijven. Maar de organisaties die denken dat hun factuur nu automatisch naar beneden zal gaan, hebben het verkeerd voor.

Het effect van de afschaffing van de roaming voor sms en telefoon is voor de meeste bedrijven eerder verwaarloosbaar, vergeleken met de impact van de afschaffing van de roamingkosten voor data. Maar net daar zitten de addertjes onder het gras.

'Roam like at home' is niet gelijk aan 'roam for free'

Al te vaak hoor ik zeggen dat we voortaan gratis kunnen bellen, sms'en en surfen in het buitenland. De afschaffing van roaming betekent enkel dat de meerkosten voor communicatie in het buitenland wegvalt, en dat je dus terugvalt op dezelfde tarieven als voor communicatie in België. Gratis is dat dus zeker niet.

Krappe bundels, hoge factuur

Je kiest als bedrijf trouwens het best voor bundels. Een pakket gesprekken, sms'jes en dataverbruik heb je dan tegen een vaste prijs. Dat maakt budgetteren eenvoudig. Het nadeel van bundels is dat de prijzen sterk verhogen bij het overschrijden van de limieten. De keuze van de juiste bundels is dus essentieel. Kies je ze te krap, dan zijn de vaste kosten per maand wel lager, maar het risico op onvoorspelbare, hoge meerkosten is reëel.

Dat is altijd zo geweest, maar het verschil tussen de prijzen binnen en buiten de bundel is met de afschaffing van de roamingtarieven groter geworden. Een gouden raad: check de prijzen buiten de bundels. Voor veel bedrijven zal een grotere - duurdere - databundel de betere optie zijn in het post-roamingtijdperk.

Onderhandelen loont

Delen 'Wie echt van afschaffing roaming wil genieten, moet onderhandelen met zijn operator'

Verschillende van onze leden getuigen dat nieuwe voorwaarden onderhandelen met je operator echt vlot gaat. Operatoren zijn wel degelijk bereid om je contract te herevalueren, maar jij moet natuurlijk het initiatief nemen. Op die manier kan je het datavolume serieus verhogen tegen hetzelfde tarief. Meer data voor dezelfde prijs dus. Zo anticipeer je op toekomstig verbruik, en dat is zeker niet overbodig: vorig jaar steeg het datavolume volgens Telenet met maar liefst 57 procent.

Het blijft trouwens een frustratie van veel bedrijven dat de prijzen voor mobiele data in de zakelijke markt niet automatisch de dalingen op de consumentenmarkt volgen.

Kijk je facturen goed na in de komende maanden. Ook voor de operatoren is het einde van de roamingkosten een hele uitdaging. De regels zijn niet eenvoudig te implementeren en een aantal beslissingen over de concrete invoering zijn pas laat genomen door Europa. Foutjes in de berekening en het tarief kunnen dus altijd.

Afschaffing enkel voor EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein

Vergeet bij alle hoeraberichten over het einde van roaming niet dat de afschaffing van de roamingkosten enkel geldt voor de 28 EU-landen en drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Voor alle andere landen kan je je dus nog steeds aan forse roamingtarieven verwachten.

Let op voor het waterbed

Bij Beltug gebruiken we graag het beeld van het waterbed om de compensatiestrategie van sommige operatoren duidelijk te maken: de opbrengsten die ze verliezen door de afschaffing van de Europese roaming worden gecompenseerd door een stijging van de prijzen voor andere diensten. En inderdaad, we zien dat veel roamingtarieven buiten de EU worden aangepast.

Dat is slecht nieuws voor wie bijvoorbeeld op vakantie of op zakenreis gaat naar Turkije of Dubai, waar de kosten kunnen oplopen tot 12 of 14 euro per megabyte. Vergeet Zwitserland niet. Daar durven operatoren roamingtarieven aan te rekenen tussen 3 en 12 euro per megabyte.

De operatoren hebben weliswaar de verplichting om dataverkeer wereldwijd te beperken tot 50 euro boven de prijs van de bundel, maar de meeste bedrijven willen dat hun medewerkers productief blijven en verbieden hen liever niet om online te gaan wanneer de bovengrens bereikt is.

Reizen je medewerkers geregeld buiten Europa, dan maak je het best een grondige oefening, en op basis daarvan kies je de geschikte bundels voor roaming buiten Europa. Zo zorg je er zelf voor dat 15 juni een feestdag wordt.