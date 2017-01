Amid Faljaoui Directeur van de Franstalige Roulartamagazines Opinie

'We zijn allemaal slachtoffer van de grootste afpersing van waarden uit de moderne tijd'

De bezoekers van het klein Autosalon in Brussel hebben er niet opgelet. En dat is normaal, het is niet de roeping van het Salon om de nieuwe verhoudingen tussen verzekeraars en bestuurders in de verf te zetten. Toch gaan die verhoudingen uitbreiden dankzij de digitale revolutie.