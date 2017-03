Waarom België achterop loopt in de digitale economie

De webwinkels Zalando, Coolblue en bol.com boeren goed, ook in België. 2017 wordt een topjaar, en dus wordt er ook duchtig aangeworven. Zalando en Coolblue denken dit jaar 3500 jobs te creëren, waarvan slechts 200 in België. Dat komt omdat in ons land nog enkele hardnekkige mythes over e-commerce leven.