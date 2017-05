Vodafone blijft sterkhouder van Proximus tot 2022

Vodafone blijft de grote broer van Proximus. De twee verlengen hun samenwerkingsakkoord voor vijf jaar. De deal is pikant, want er is geregeld speculatie over een nauwere samenwerking tussen Vodafone en Liberty Global, het moederbedrijf van Telenet, de aartsconcurrent van Proximus.