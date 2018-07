Vier Belgische CEO's op Twitter: 'Het pijnlijkste voorbeeld van hoe het niet moet, is Donald Trump'

Zowat een jaar geleden stuurde Lloyd Blankfein, de CEO van Goldman Sachs, zijn eerste professionele tweet de wereld in. Nochtans had zowel zijn werkgever als hij zich tot dan vrij afstandelijk gedragen tegenover zulke gebruiken. Later bekende Blankfein dat hij zich ertoe had laten overtuigen door de "geniale communicatiestrategie" die Donald Trump al langer op Twitter voert. Sindsdien postte Blankfein nog veertig berichten en mag hij rekenen op 91.500 volgers.

