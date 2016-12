Veroordeling Keyware Smartcard Division: 'Tienduizenden klanten zijn wel tevreden over onze dienstverlening'

Tientallen klanten van het bedrijf klacht hadden ingediend, zowel bij het gerecht als bij de Economische Inspectie, omdat ze zich bedot voelden door de werkwijze van het bedrijf.

De rechtbank achtte het bedrijf schuldig aan valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op het Wetboek van Economisch Recht. "We betreuren dat het beleid schuldig wordt bevonden voor niet-bewezen individuele fouten van mensen die dat beleid niet zouden gerespecteerd hebben en die intussen niet meer voor het bedrijf werken", klinkt het.

Volgens Keyware-CEO Stéphane Vandervelde draait de zaak rond enkele individuele verkopers die zonder medeweten van het bedrijf op onrechtmatige manier contracten zouden hebben aangeboden aan handelaars. Het bedrijf benadrukt dat verkopers meteen ontslagen worden bij het vaststellen van onregelmatigheden.

"We betreuren dat enkele handelaars zich benadeeld voelen, maar gelukkig zijn er tienduizenden klanten wel tevreden over onze dienstverlening", klinkt het. Onze verkopers krijgen duidelijke richtlijnen over hoe ze correct te werk moeten gaan en welke informatie ze moeten geven over de relatie tussen Keyware en al haar partners. Onze klantenservice staat hoog aangeschreven en ons contractenbeleid staat ons toe om voordelige tarieven te hanteren. Al deze elementen spelen gewoon in het voordeel van de klanten en vormen de motor achter het succes van Keyware. We blijven die strategie volgen."

Volgens Keyware zullen het beroep en het proces geen enkele invloed zal hebben op de dagelijkse dienstverlening van het bedrijf. Ook bij een bevestiging van de boete zijn er geen problemen: Keyware heeft voldoende liquide middelen, aldus nog de CEO.

Waarom een boete voor Keyware?

Vertegenwoordigers van Keyware kwamen langs bij winkels of vrije beroepen en deden zich voor als vertegenwoordiger van de leverancier waarmee het slachtoffer een contract had, vaak Atos. Vaak deden ze dat op drukke momenten en onder het mom van een kleine update uit te moeten voeren aan de betaalterminal of een vervanging van een oud toestel te moeten doen, slaagde men erin de slachtoffers een document te doen ondertekenen.

Pas later bleek dat dit geen gewone werkbon of ontvangstbevestiging was, uit de kleine lettertjes op de achterkant van het document bleek dat de klant in werkelijkheid een volledig nieuw contract met Keyware had ondertekend, een contract waaraan men voor 5 jaar gebonden was en dat slechts met een hoge verbrekingsvergoeding kon beëindigd worden.

Het parket telde minstens 98 mensen die op die manier zouden opgelicht zijn en minstens 5 personen bij wie Keyware hetzelfde had geprobeerd.

Keyware in beroep tegen veroordeling

Keyware Smart Card Division neemt met verbazing akte van de uitspraak in de correctionele rechtbank van Brussel, luidt het donderdag in een persbericht. Het bedrijf benadrukt dat verkopers meteen ontslagen worden bij het vaststellen van onregelmatigheden, en gaat dan ook in beroep tegen de veroordeling.

(Belga/NS/BO)