'Verbod op doorrekenen transactiekosten elektronisch betalen is goed voor iedereen'

Vanaf vandaag mogen handelaren geen kosten meer aanrekenen aan hun klanten als die elektronisch betalen, ook niet voor kleine bedragen. Sommige handelaren vinden het vervelend dat de overheid dit oplegt en denken dat dit aan hun marge zal vreten. Het omgekeerde is waar. Mijn boodschap aan hen: zit er niet mee in, jullie omzet zal net stijgen.

Diverse onderzoeken tonen het aan: een winkel die elektronisch betalen promoot, verhoogt zijn omzet. Wie wel transactiekosten aanrekent, remt de klant af en laat blijken dat hij zijn geld niet wilt. Dat is logisch: gemakkelijk en onbezorgd elektronisch betalen maakt het aankoopproces gemakkelijker. De klant gaat dus sneller tot een aankoop over en is ook bereid meer te spenderen.

Heel wat handelaren werpen op dat hun stickertje '30 cent kosten voor aankopen onder 10 euro' consumenten net aanzet meer te kopen om boven dat uit te komen. Dat klopt niet. Consumenten voelen zich geforceerd om iets te kopen dat ze niet nodig hebben. Ze zijn eerder verveeld dan blij met die verplichte extra aankoop.

Sommige winkeliers vertellen me dat hun klanten wel degelijk meer kopen door zo'n maatregel. De realiteit is dat die klanten vaak slechts één keer meer kopen, maar voor een volgende aankoop naar een concurrent trekken.

Bovendien gelden de historische beweegredenen voor die extra transactiekosten niet meer. In de pre-internettijden werd voor elke elektronische betaling telkens een telefoonverbinding (en de bijbehorende kostprijs) gemaakt. Voor kleine aankoopbedragen ging het om relatief hoge kosten, die van de marge van de winkelier afgingen. Vandaag wordt het overgrote deel van de elektronische betalingen via het internet verwerkt. Er zijn dus geen communicatiekosten meer per transactie.

Maar al te vaak vergeet een winkelier die transactiekosten aanrekent, dat het beheer van cash ook een prijs heeft: kassabeheer, fouten bij het teruggeven, naar de bank lopen, die vervelende rosse muntjes ... Geen wonder dat de nieuwe trendy winkels en hippe koffiebars er bewust voor kiezen enkel elektronische betalingen te aanvaarden.

De sector van het elektronisch betalen heeft, samen met de overheid en de belangenorganisaties, de jongste jaren ook enorm ingezet op lagere transactiekosten voor kleine bedragen. Nieuwe oplossingen zoals contactloos betalen hebben het aantal elektronische betalingen van kleine bedragen ook erg sterk doen stijgen. De kosten die handelaren doorrekenen zijn overigens, zeker sinds die kostenverlaging, niet meer proportioneel met de werkelijke kosten. Iets wat de consument ook wel in de gaten heeft.

Het heeft allemaal met openheid, klantvriendelijkheid en convenience te maken. Als handelaar geef je het signaal dat je elke aankoop van je klant verwelkomt. Je vraagt hen niet te betalen voor de parking, je vraagt hen niet te betalen voor de airco, je vraagt hen niet te betalen voor de vriendelijke glimlach van je personeel ... Dus je vraagt hen ook niet om te betalen om te mogen betalen.

Meer elektronisch betalen impliceert dat handelaren en consumenten minder cash geld moeten verwerken, beter tegen fraude beschermd zijn en minder risico op overvallen lopen. Wie geen kosten voor betalen doorrekent aan zijn klanten, maakt de hele samenleving veiliger en comfortabeler.

9 augustus is voor mij dus een heugelijke dag. Elektronisch betalen wordt gestimuleerd, de samenleving en de handel worden veiliger en comfortabeler. En vooral, handelaren die stoppen met het doorrekenen van de transactiekosten zullen meer omzet draaien.