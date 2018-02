'Veel Belgische bedrijven onderschatten digitale revolutie'

"Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de snelheid waarmee de digitale technologie verandert. Dat gaat nu echt super snel. Grote spelers in de wereld, zoals Google en Facebook, zijn een gevaar voor de kleinere industrie in Europa, die zich heel snel gaan laten inhalen", zegt Liebens.

"We merken heel wat inertie in Belgische bedrijven en in de rest van Europa. Hun structuur laat verandering vaak niet toe. Het komt ook soms voor dat paritaire comités de verandering tegenhouden", voegt hij eraan toe.