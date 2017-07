'Uber is echt nog niet rijp voor een beursgang'

Uber kan eindelijk nog eens uitpakken met goed nieuws. In de eerste drie maanden van 2017 nam het aantal taxiritten toe, de bruto-omzet steeg naar 8 miljard dollar en het verlies daalde naar 708 miljoen dollar. Uber gaf die cijfers vrij tijdens een korte conferencecall met investeerders, meldde het financieel persagentschap Bloomberg. Naast durfkapitalisten hebben ook een aantal grote pensioenfondsen en klassieke vermogensbeheerders geld in Uber gestopt en Uber wil hen koste wat het kost geruststellen.

Schandalen

De voorbije maanden ging de online taxicentrale gebukt onder schandalen. Zo werd onder meer bekend dat het management een seksistische bedrijfscultuur stimuleerde in plaats van aanpakte, dat het controles van de overheid omzeilde en dat het de privacy van zijn gebruikers schond. Alleen al door die schandalen zijn CEO Travis Kalanick en een groot deel van het topmanagement moeten opstappen. Bovendien blijkt Google ijzersterk te staan om Uber te beschuldigen van diefstal van bedrijfsgeheimen over zelfrijdende wagens. En ondertussen kreeg Uber in een paar Europese landen het deksel op de neus van de rechter, overheden mogen het bedrijf wel degelijk als een taxidienst zien en strenger reguleren.

Uber heeft er dus alle belang bij aan de investeerders te tonen dat het bedrijf nog altijd tegen de 70 miljard dollar waard is en dat het bedrijf ondanks de schandalen blijft groeien. Maar het bedrijf verbloemt de zaken te veel. Ten eerste zijn de schandalen pas in het tweede kwartaal echt uitgebroken en het is absoluut voorbarig te zeggen dat die geen effect hebben op de populariteit van Uber. Er zijn indicaties dat Uber in de Verenigde Staten de voorbije maanden marktaandeel verliest ten opzichte van zijn concurrent Lyft, die zichzelf als een ethischer alternatief in de markt zet. Ten tweede zegt de bruto-omzet eigenlijk niks. Veel belangrijker is de evolutie van de netto-omzet. Dat is het bedrag dat Uber overhoudt vooraleer de chauffeurs hun deel krijgen en ligt in het eerste kwartaal wellicht tussen 2 en 3 miljard. De 708 miljoen dollar verlies is beter af te zetten tegen die netto-omzet. Uber presenteert het verlies liever tegen de brutocijfers omdat het verlies dan kleiner lijkt.

Uber is echt nog niet rijp voor een beursgang

Ondanks alle schandalen en rechtszaken zijn de monsterverliezen nog steeds de grootste bedreiging voor Uber. De prijzen voor passagiers optrekken is niet realistisch door de enorme concurrentie. Hogere kosten aanrekenen aan de chauffeurs, de vergoeding die Uber neemt omdat het passagiers aanbrengt en de transactie verwerkt, is ook bijzonder riskant. De chauffeurs werken op zelfstandige basis en kunnen voor Lyft of een andere concurrent werken als ze niet tevreden zijn.

Het bedrijf zit tussen hamer en aambeeld en de enige manier om daar uit te raken is een snelle introductie van een eigen vloot zelfrijdende wagens of het bereiken van een marktaandeel in personenvervoer dat even dominant is zoals dat van Apple of Samsung in smartphones. In het eerste geval heeft het dan zelfs geen chauffeurs meer nodig. Maar dat is weinig realistisch nu Uber wellicht zijn plannen met zelfrijdende auto's mag opbergen door die rechtszaak van Google. In het tweede geval kan het de chauffeurs onder druk zetten om lagere vergoedingen te accepteren, omdat er geen alternatieve werkgevers zijn. Maar het is duidelijk dat Uber nooit volledig vrij spel zal krijgen van de overheid en wellicht nog strenger gereguleerd zal worden als het gaat over het statuut van de chauffeurs en van de service. En zeker in Europa zullen overheden niet toelaten dat een buitenlandse speler de mobiliteit controleert.

Beursgang?

Uber bestaat al bijna acht jaar en daarom is er almaar meer speculatie wanneer het naar de beurs trekt. Door zijn waardering van 69 miljard dollar is een beursgang de enige realistische optie om de investeerders van het eerste uur eruit te laten stappen. Maar het is ijdele hoop dat het bedrijf rijp is voor een beursgang. Zelfs al krijgt het een nieuw management, vindt het een vergelijk met Google en blijft het groeien, dan nog maakt Uber te veel verlies en blijft het te fragiel.