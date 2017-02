Uber heeft nieuwe missie in Brussel

Uber geeft niet op. Sinds de oprichting in 2009 biedt het via een app vervoer aan door chauffeurs zonder taxilicentie, met wereldwijd verzet tot gevolg. Ook in Brussel beconcurreert Uber al drie jaar de 1300 erkende taxi's. De onderneming had geen toestemming gevraagd aan de stad voor het aanbieden van personenvervoer, haar gebruikelijke strategie. Er moest niets worden gevraagd, zei topman Travis Kalanick in 2014 op een conferentie, want Uber biedt op een volledig legale manier ritten aan. En Uber zou geen schijn van kans maken als het telkens op een goedkeuring zou wachten. Daarvoor is de taxilobby te machtig en kennen ambtenaren te veel regeldrift. Vorig jaar experimenteerde Uber met zelfrijdende auto's in San Francisco ook zonder de toestemming van de stad.

