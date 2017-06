TV en vast internet krimpen in Brussel

De toezichthouder BIPT geeft voor het eerst afzonderlijke cijfers voor het Brussels Gewest in zijn rapport over de telecommarkt. Het aantal vaste internet- en tv-aansluitingen gaat er achteruit. In Vlaanderen en Wallonië is die tendens niet te zien. De kabelaars krijgen ook klappen in Brussel. Proximus wint.