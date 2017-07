Tussen 13.000 en 15.000 jobs kwijt in e-commerce

De Belg is niet veeleisend wat de leveringstijd betreft, het zijn wel het gemak en de tijdsbesparing die hem steeds vaker online doen shoppen. "Zo worden vier op de tien online-aankopen na 17 uur gedaan en zijn er elke zondag bijna 8 miljoen bestellingen", zegt Dominique ­Michel, ceo van Comeos in De Standaard en La Libre Belgique.

Buitenlandse webshop

"Maar als je op zondag iets bestelt bij een Belgische webwinkel, moet je vaak twee à drie dagen wachten omdat er dan niemand is die je order verwerkt. En dus kiest de klant voor een buitenlandse webshop." Daardoor verliest België meer dan de helft (53,7 procent) van de omzet in e-commerce aan zijn buurlanden, ­rekende Comeos uit.

De sector vraagt al langer een oplossing voor flexibeler nacht- en zondagswerk. In Nederland en Duitsland is dat wijdverspreid, maar hier is er in elk bedrijf een akkoord met de vakbonden nodig. En die bonden staan overal op de rem, zegt Michel. Ook door onze loonkostenhandicap (17 procent) vestigen distributiecentra zich liever net over de grens. Het kost ons land 13.000 tot 15.000 banen.