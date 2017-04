Telenet begint de concurrentie te voelen

De omzet van Telenet in het eerste kwartaal bedroeg een stabiele 616 miljoen euro. Dat was iets lager dan analisten hadden verwacht. De inkomsten uit het vaste netwerk stegen in de orde van 5 procent, terwijl de inkomsten uit mobiel daalden. Mobiel lijdt onder de regelgeving en "structurele uitdagingen", volgens Telenet. Er waren ook minder inkomsten uit de verkoop van smartphones.

...