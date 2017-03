Telecom kan eindelijk goedkoper worden

Begin maart noemde het Belgische Prijzenobservatorium, een dienst van de federale overheidsdienst Economie, onze telecom en teledistributie een van de redenen waarom de diensteninflatie in België zoveel hoger is dan in de buurlanden. In Duitsland, Nederland en Frankrijk daalden de telecomprijzen met 14,4 tot 23,4 procent over de periode 2008-2016; in België slechts 6,2 procent. Mobiele telefonie werd wel 46,2 procent goedkoper, maar vaste telefonie en bundels werden flink duurder. Voor teledistributie, een onderdeel van die bundels, betaalt u 30 procent meer, tegen slechts 4,2 procent in Duitsland.

