'Storesquare groeit sneller dan Bol.com ooit heeft gedaan'

Storesquare wordt een stevige e-commercespeler op de Belgische markt. In anderhalf jaar tijd brachten ruim 1.000 handelaars 200.000 producten online. Het online verkoopplatform kan maandelijks rekenen op meer dan 500.000 bezoekers, maar de ambitie reikt verder. Tegen december 2017 wil Storesquare 1 miljoen bezoekers tellen.

De hoge bezoekersaantallen leiden ook tot een stijgende omzet. In de afgelopen maanden noteerde Storesquare een toename met 30 procent per maand, en in zes maanden tijd werd de omzet verdrievoudigd.

"De site groeit sneller dan Bol.com ooit heeft gedaan, maar zal wel pas in 2020 break-even draaien", zegt Stefan Seghers, directeur van Storesquare. Het e-commerceplatform wil overigens ook in Nederland klanten gaan werven. "We gaan spelen in de achtertuin van Bol.com", aldus Seghers. Later wil Storesquare ook Nederlandse handelaars lokken en komt er een 'Farmasquare' voor voorschriftvrije geneesmiddelen.

Storesquare zet zijn ambitie om een steeds grotere speler te worden intussen in de verf met een eigentijds design dat de handelaar op de voorgrond plaatst. "Wij zijn naast een e-commerceplatform ook een zichtbaarheidsplatform dat de consument via de digitale weg met het unieke assortiment in aanraking wil brengen om hen vervolgens lokaal te doen kopen. De fysieke winkelpunten worden expliciet als troef uitgespeeld," verduidelijkt Stefan Seghers.

Het nieuwe verhaal spint zich uit rond drie pijlers. Storesquare geeft de consument de mogelijkheid te shoppen bij meer dan duizend handelaars die hun online winkel aan het platform toevertrouwen, nodigt de consument daarbij uit om met de handelaar kennis te maken, en biedt de lokale handelaar een divers netwerk dat ondersteund wordt door Storesquare, zowel logistiek als financieel.