Softwarebedrijf Chili Publish haalt 2,6 miljoen euro groeikapitaal op

Om de groei van Chili Publish, dat is gespecialiseerd in grafische software, internationaal te versnellen, werkte het management al enkele maanden aan een nieuwe kapitaalronde. Het Oost-Vlaamse softwarebedrijf maakte vandaag bekend dat het 2,55 miljoen euro vers kapitaal heeft opgehaald bij Volta Ventures, Pamica en de Limburgse investeringsgroep MC. De drie oprichters Bram Verniest, Joeri Paeleman en Kevin Goeminne hebben nog altijd de meerderheid van de aandelen in handen. "Het heeft misschien wat langer geduurd, maar dat komt omdat we de juiste partijen aan boord wilden hal...