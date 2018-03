Small Teaser koppelt bloggers, lezers en adverteerders

De advertentie-inkomsten die vroeger naar de traditionele mediabedrijven gingen, worden steeds meer ingepalmd door multinationals zoals Google en Facebook. De zoektocht naar nieuwe zakenmodellen is in volle gang. Small Teaser is een veelbelovend Belgisch bedrijf dat inzet op advertentietechnologie.