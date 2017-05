Showpad neemt Britse start-up Hickup over

Het veelbelovende en goed gefinancierde Belgische softwarebedrijf Showpad slaat een offensiever groeipad in. "We trappen het gaspedaal extra hard in", zegt medeoprichter en chief product officer Louis Jonckheere (33). Donderdag maakte het bedrijf in San Diego de overname van het Britse Hickup wereldkundig. "Het is onze eerste overname voor een serieuze som geld", zegt Pieterjan Bouten (36), de andere oprichter en CEO van de Belgische groeiparel. Een exact bedrag wordt niet bekendgemaakt.